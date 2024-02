Crisi Juve, anche a Verona parte malissimo: la reazione di Allegri

Continua il periodo negativo della Juventus, subito sotto nella trasferta di Verona dopo la prodezza al volo ad opera di Folorunsho

Inizia malissimo il match del Bentegodi contro il Verona per una Juventus in piena crisi di risultati e senza vittorie da tre partite in campionato.

Folorunsho tira fuori dal cilindro un eurogol dopo undici minuti, che non lascia scampo a Szczesny sul tiro dalla bandierina di Suslov. La Juve soffre dietro le scorribande degli avanti di Baroni e davanti non riesce a pungere nonostante i guizzi di Yildiz, preferito a Chiesa dal primo minuto in coppia con il rientrante Vlahovic. Bentegodi che è esploso alla rete del vantaggio di Folorunsho, mentre Massimiliano Allegri ha subito cercato di caricare i suoi ragazzi portandosi sulla linea di bordocampo. L’allenatore bianconero, insieme al vice Landucci, hanno provato a scuotere la squadra, in difficoltà un questa prima parte di partita di fronte a un Verona frizzante e pericoloso in ripartenza.

Dal settore ospiti anche i tifosi bianconeri hanno continuato a sostenere e a spronare Danilo e compagni. Lo stesso Allegri qualche minuto dopo ha scosso le braccia, un po’ sconsolato, per una buona opportunità non sfruttata a dovere dalla Juventus in contropiede. Continua così il momento complicato per i bianconeri, almeno per quanto concerne la parte iniziale della trasferta di Verona.