Cessione Inter, comunicazione UFFICIALE: “1,4 miliardi di euro”

Protagonista di una stagione da urlo in campionato, l’Inter sta calamitando l’attenzione mediatica anche sotto altri fronti. Ecco cosa sta succedendo

Grazie alla larga vittoria contro la Salernitana, l’Inter ha portato momentaneamente a dieci le lunghezze di vantaggio sulla Juventus seconda. Merito di una squadra che, a pochi giorni dalla sfida clou contro l’Atletico Madrid, sembra ormai aver il vento il poppa.

Nonostante gli ottimi segnali lanciati da Lautaro Martinez e compagni, però, a tenere banco in casa nerazzurra sono anche le questioni societarie. Come noto, infatti, Zhang è intenzionato a rifinanziare il prestito che il presidente dell’Inter ha ottenuto lo scorso 2021. La partita, però, è ancora molto aperta e potrebbe vivere interessanti colpi di scena nel corso delle prossime settimane. Non è escluso, infatti, che le mosse di Zhang si intreccino alla fine con quelle di Thomas Zilliacus che, intanto, è ritornato alla carica.

Dall’Inghilterra, Zilliacus allo scoperto: “Offerta da 1,4 miliardi per acquistare l’Inter”

Nel corso di un’intervista rilasciata al Manchester Evening News, infatti, l’uomo d’affari finlandese ha dichiarato di non essere intenzionato ad effettuare investimenti per l’acquisto di club di Premier League perché intenzionato ad affondare il colpo per l’acquisto dell’Inter.

Ma c’è di più. Stando alla medesima fonte, infatti, Zilliacus avrebbe già formalizzato un’offerta a Steven Zhang per l’acquisto della totalità delle quote del club nerazzurro. Si parla di una proposta da capogiro, nell’ordine di 1,2 miliardi di sterline (al cambio 1,4 miliardi di euro). Staremo a vedere cosa succederà, fermo restando che il 20 maggio potrebbe rivelarsi una giornata di cruciale importanza. Proprio in quella data, infatti, è fissato il termine ultimo in cui Zhang potrà restituire ad Oaktree il prestito ottenuto nel 2021. Ad ogni modo l’opzione rifinanziamento resta sempre sullo sfondo. Così come Zilliacus, almeno stando a quanto trapela dall’Inghilterra.