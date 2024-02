Caos in città prima di Verona-Juventus: interviene la Questura

Giornata calda e intensa al Bentegodi e in tutta la città di Verona nelle ore del match tra Verona e Juventus: le decisioni di Questura e Polizia

La Juventus scende in campo oggi alle 18 per provare a rispondere all’Inter e tenersi aggrappata a una speranza scudetto che nelle ultime tre settimane è diventata sempre più flebile. Prima il pareggio in casa dell’Empoli, poi la sconfitta nello scontro diretto con l’Inter e poi il secondo ko consecutivo, stavolta contro l’Udinese allo Stadium. Un punto in tre partite che ha demolito o quasi la corsa al titolo, soprattutto perché i nerazzurri al contrario non hanno sbagliato un colpo. E ora sono provvisoriamente a +10, a parità di partite giocate.

Stasera la Juve cercherà di tornare alla vittoria, nella speranza che poi la squadra di Inzaghi almeno non vinca il recupero in programma tra 10 giorni a San Siro con l’Atalanta. Ma di certo oggi non sarà semplicissimo per gli uomini di Allegri, visto che il ‘Bentegodi’ è uno stadio decisamente caldo e il Verona è squadra sempre insidiosa, considerando poi che ha grande bisogno di punti. L’Hellas è terzultimo a 19 punti, non può fare calcoli e deve portare a casa almeno un pareggio contro tutte le avversarie. Dicevamo di un palcoscenico caldo come il ‘Bentegodi’, che oggi però si innesta in una giornata e un clima molto particolari per tutta la città di Verona.

Corteo di protesta e Bentegodi sold out per Verona-Juve: il piano della Questura

Il motivo è il corteo di protesta contro la fiera dedicata alle armi, prevista nel pomeriggio proprio attorno ai quartieri fieristici. Nelle stesse ore è ovviamente in programma anche l’afflusso allo stadio di circa 25mila persone che faranno il pienone per affrontare la Juventus di Allegri.

Come si legge su ‘L’Arena’, infatti, sono stati predisposti dei piani di sicurezza straordinari dalla Questura, lo stesso ha fatto la Polizia Locale per la viabilità con i tifosi che sono stati invitati a raggiungere lo stadio con congruo anticipo, visti i circa 25mila spettatori previsti e i parcheggi nei pressi del ‘Bentegodi’ che andranno esauriti già dalle prime ore del pomeriggio. Ai tifosi ospiti bianconeri sarà dedicato invece il parcheggio del Palasport, con uscita a Verona Nord su Autobrennero. Contemporaneamente saranno attive decine di telecamere di videosorveglianza per monitorare l’arrivo, la presenza nello stadio e la partenza al termine dell’incontro di tutti i tifosi e non solo.