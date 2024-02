Cairo durissimo su Juric: “Non me ne frega più un ca..o”

Urbano Cairo ha speso parole dure nei confronti di Juric dopo le dichiarazioni delle ultime settimane: “Non mi interessa più”

Dopo un campionato sottotono e sotto le aspettative, il Torino nelle ultime settimane si è ripreso la posizione che più gli si confà e ora è a soli 2 punti dal sesto posto. La vittoria ottenuta ieri sera contro il Lecce, però, non ha sancito solamente il ritorno dei granata nelle zone europee della classifica, ma ha anche certificato una certa freddezza tra Urbano Cairo e Ivan Juric.

Il tecnico croato nelle scorse settimane aveva frenato sul rinnovo, dicendo che senza l’Europa non se lo sarebbe meritato e se ne sarebbe andato. Ieri sera, ai microfoni di Sky Sport, il presidente del Torino ha risposto in questo modo alle domande sul futuro di Juric: “Posso dirlo? Non me ne frega più un c…o. Ora non mi interessa più, l’obbiettivo è quello di fare questo campionato, ottenere i risultati e alla fine se ne discuterà. Il discorso del contratto non mi interessa più, basta, veramente”.

Cairo duro su Juric: “Gli voglio bene, ma si vive anche senza”

Negli ultimi giorni, infatti, Ivan Juric aveva aperto maggiormente alla possibilità di rinnovare il proprio contratto e di restare alla guida dei granata ancora a lungo. Adesso, però, è Cairo a frenare ogni entusiasmo.

Sempre riguardo al proprio allenatore, Cairo ha dichiarato: “Ha fatto una apertura? Chissenefrega… Voglio bene a Juric, lo stimo tanto, però nella vita si vive anche senza. Ne abbiamo parlato troppo. Chi è il massimo estimatore di Juric? Chi lo ha preso? Chi gli dà due milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato a inizio campionato quando le cose non andavano bene? Chi è che lo stima più di me? Ecco, quindi ora pensiamo al campionato e poi vediamo”. Insomma, il presidente granata vuole la massima concentrazione su quanto succede in campo, mentre per quanto riguarda il futuro meglio attendere. Chi vivrà vedrà.