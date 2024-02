Verona-Juve, i convocati di Allegri: scelta fatta su Vlahovic

Verona-Juventus, 23 i convocati di Allegri: il tecnico ha preso una decisione su Vlahovic

Chiamata a rispondere sul campo dopo due sconfitte consecutive e un solo punto ottenuto nelle ultime tre gare, la Juventus si prepara alla trasferta di Verona.

Di fronte una squadra che ha necessario bisogno di punti in ottica salvezza. Intanto Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati di quella che sarà la sfida del Bentegodi, in programma domani alle 18. Il tecnico ha preso la sua decisione in merito alla presenza o meno con la squadra di Dusan Vlahovic, grande assente nella sfida contro l’Udinese, malamente persa dalla Vecchia Signora. Allegri ha diramato l’elenco dei convocati e del gruppo squadra fa parte anche lo stesso Vlahovic. Ancora assente invece, per quanto riguarda il reparto offensivo, Moise Kean. Out anche Bremer per squalifica.

Questi i 23 convocati di Allegri:

Portieri: Pinsoglio, Scaglia, Szczesny.

Difensori: Danilo, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Djalò, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, Rabiot, Alcaraz, Nonge, Nicolussi Caviglia, McKennie, Weah, Miretti.

Attaccanti: Vlahovic, Chiesa, Yldiz, Milik, Iling-Junior.