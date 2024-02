Squalificato ma in campo: UFFICIALE, sconfitta a tavolino

il Giudice sportivo ha riscritto l’esito della partita e, di conseguenza, cambiato la classifica del campionato

Risultato ribaltato. Dalla vittoria sul campo alla sconfitta a tavolino decretata dal Giudice sportivo.

Una stangata per il club, colpevole di aver mandato in campo un calciatore che non avrebbe potuto e dovuto giocare. Motivo? Perché squalificato. In sostanza il Giudice sportivo ha riscritto l’esito della partita di terza categoria Girone B, Casalromano-Canottieri Baldesio, e di fatto cambiato anche la classifica.

La formazione mantovana ha schierato nella prima frazione di gara un calciatore che era stato squalificato, ovvero Giacomo Treccani. Errore incredibile, da matita rossa e che infatti costa carissimo. I tre punti vanno così al Baldesio, il quale rilancia le proprie ambizioni visto che ha anche una gara da recuperare, quella contro l’Atletico Manfro posticipata per impraticabilità del campo.