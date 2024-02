Pronti 50 milioni per Chiesa: addio in estate

Inizia a far discutere la posizione di Federico Chiesa, chiamato ad un cambio di passo in vista della fase decisiva della stagione. Intanto crescono le voci sul suo futuro

È un momento complesso quello che sta vivendo Federico Chiesa, lontano dallo stato di forma eccellente di inizio stagione, e sempre più discusso anche in ottica futuro, con l’ipotesi addio estivo che non è da scartare.

Rientrato dal primo minuto contro l’Udinese nel ko di lunedì sera, dopo gli acciacchi fisici dell’ultimo periodo, Chiesa non ha convinto confermando la fase di calo che getta ombre anche sul suo domani alla Juventus. Sulla sua testa pende sempre un contratto in scadenza 2025 ed un rinnovo che per ora non arriva, alimentando interrogativi sul futuro.

Al momento resta distanza tra le parti, e non è da escludere che dalla Continassa possano valutare offerte importanti nei suoi confronti in particolare dall’estero.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Chiesa: ci prova lo United

Sei i gol finora in stagione per Chiesa, 4 dei quali però nelle prime cinque giornate di Serie A. Numeri che lasciano ben intendere come col passare dei mesi ci sia stato un calo di performance per l’esterno della Nazionale.

Al netto di un cambio di rotta che servirà tanto a lui quanto alla Juventus, dalla Spagna il portale ‘Fichajes.net’ rilancia il suo nome in ottica Manchester United. L’idea del club britannico sarebbe quella di mettere sul piatto proprio i 50 milioni di euro della valutazione di Chiesa confermandosi come la società che mostrerebbe maggiore interesse nei confronti dell’attaccante italiano.

Soldi freschi che aiuterebbero anche le casse della Juventus, in una stagione che dovrebbe anche riportare i bianconeri in Champions. Lo United osserva quindi la situazione e corteggia il classe 1997, spesso accostato proprio ad un futuro in Premier League in questi anni. Anche altre squadre come il Newcastle avrebbero pensato all’acquisto di Federico Chiesa , che ha molte opzioni per lasciare la Serie A quest’estate.

Il Manchester però non molla e vuole potenziare la rosa per ambire nuovamente alla vittoria della Premier: pronti 50 milioni.