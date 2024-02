Operazione al ginocchio: Juventus, adesso è UFFICIALE

Arrivato a gennaio e subito sotto i ferri: efettuato intervento chirurgico in artroscopia. Salterà le prossime partite

Si è operato al ginocchio, per la precisione al menisco. Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del club.

Niente Juventus, quindi, per Kevin Bonifazi. Oggi il difensore in forza al Frosinone si è sottoposto a intervento chirurgico.

“Il Frosinone Calcio comunica che il giocatore Kevin Bonifazi, in seguito ad una lesione del menisco interno del ginocchio destro, è stato sottoposto in data odierna, presso la ‘Casa di Cura Villa Toniolo’ di Bologna ad intervento chirurgico in artroscopia di bonifica meniscale mediale“, recita la nota ufficiale della società ciociara.

Frosinone, tegola Bonifazi: salta sia la Roma che la Juve

Bonifazi non ci sarà sicuramente domenica contro la Roma e domenica 25 contro i bianconeri di Allegri, all’Allianz Stadium di Torino.

Il classe ’96 è sbarcato a Frosinone a gennaio, in prestito secco dal Bologna col quale ha un contratto in scadenza nel 2025. Con la maglia gialloblù, prima dell’operazione, ha collezionato poco più di 100 minuti di gioco.