Lautaro Martinez segna e spaventa l’Inter: l’annuncio in diretta

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez al termine di Inter-Salernitana. Il suo futuro è tutto da scrivere: le dichiarazioni dell’argentino mettono paura ai nerazzurri

L’Inter vince e convince. I nerazzurri di Simone Inzaghi battono con scioltezza la Salernitana grazie ai suoi attaccanti, Lautaro Martinez, Thuram (doppietta) e Arnautovic.

C’è, dunque, tanto da sorridere per i vice campioni d’Europa. Lo fa chiaramente anche il centravanti argentino, che tocca quota 125 gol con la maglia dell‘Inter. Il giocatore – intervenuto ai microfoni di Sky Sport – ha parlato di futuro. Un futuro che è ancora tutto da scrivere. La firma sul contratto, infatti, non è ancora arrivata: “Sicuramente seguo la linea del direttore, siamo sulla strada giusta – afferma subito Lautaro -. Mancano dei dettagli, non è una cosa facile, ma non c’è fretta, ho due anni e mezzo di contratto”.

Inter-Salernitana, Lautaro Martinez: “Tutto nelle nostre mani”

Lautaro Martinez nel corso dell’intervista post gara, parla anche del momento della squadra, che non si ferma più e continua a vincere in scioltezza.

Lo Scudetto è davvero vicino: “Siamo sempre padroni del nostro destino – prosegue l’argentino -. Con Inzaghi abbiamo lavorato tanto sulla maturità, l’abbiamo trovata e adesso scendiamo sempre in campo con consapevolezza. In questi mesi sono arrivati giocatori nuovi, che si sono messi subito a disposizione per guadagnarsi spazio. Gli obiettivi sono Scudetto e Champions”