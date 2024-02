Inzaghi vince, ma allontana lo Scudetto: “Arriveranno le difficoltà”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi al termine del match di San Siro, vinto dalla sua Inter contro la Salernitana di Fabio Liverani

Vince in scioltezza l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri si sono imposti con un netto 4 a 0 contro la Salernitana. Una prestazione quella di Lautaro Martinez e compagni, che ha chiaramente fatto piacere al tecnico vice campione d’Europa, che adesso può pensare alla Champions con più serenità:

“Era importante approcciare bene la gara – afferma Inzaghi ai microfoni di Dazn -. La Salernitana con Milan e Juve aveva fatto bene, serviva una partita seria e vogliosa e l’abbiamo fatta. Potevamo segnare subito, ma non abbiamo mollato mai”.

Ora testa alla sfida all’Atletico Madrid di Simeone: “E’ un’ottima squadra che ha perso le ultime due partite, tirando 25-28 volte in porta – prosegue Inzaghi -. Ha qualità, fisico ed esperienza, allenata da un grandissimo allenatore che conosco bene”.

Inter-Salernitana, Inzaghi tiene i piedi per terra: “Le somme si tirano alla fine”

Lo Scudetto adesso è davvero vicino. I nerazzurri hanno dieci punti di vantaggio sulla Juventus, ma Simone Inzaghi tiene i piedi per terra:

“Abbiamo fatto un ottimo percorso, trovando un ottimo ritmo – prosegue il mister -, ma Milan e Juve sono in linea con i punteggi degli altri anni, ora le difficoltà per noi aumenteranno e dobbiamo essere bravi a reagire a queste difficoltà. Turnover? Rispetto a Roma ho cambiato tre giocatori. Potevo sostituirne di più, ma i valori erano buoni e avevo l’imbarazzo della scelta. Stiamo giocando molto bene, è difficile dire se è la squadra più bella che ho allenato. Le somme si tirano a fine stagione, non bisogna fermarsi, il tragitto sarà ancora lungo.