Dumfries torna e lascia il segno: ma potrebbe non bastare

Si è rivisto Denzel Dumfries tra i titolari di Inzaghi nel match tra Inter e Salernitana: il futuro dell’olandese però rimane in bilico

Torna titolare e chiude i conti nel match contro la cenerentola Salernitana. Denzel Dumfries lascia il segno nell’anticipo di campionato dopo le ultime esclusione dallo scacchiere di Simone Inzaghi.

Prestazione convincente per il nazionale olandese, condita dal terzo gol in campionato che vale il momentaneo 3-0 per l’Inter poco prima dell’intervallo. Match in cassaforte per i nerazzurri, che allungano a +10 sulla Juventus in classifica. La capolista domina e anche Dumfries torna protagonista dopo un periodo certamente non facile, considerando le scelte di Inzaghi che nelle ultime settimane gli ha sempre preferito Darmian sulla corsia destra dell’undici interista. L’ex PSV Eindhoven non scendeva in campo dal primo minuto dal 6 gennaio, nella prima sfida del 2024 al Meazza contro il Verona.

La prova e il gol odierno potrebbe comunque non bastare a Dumfries per la riconferma, visto che le parti restano distanti per il rinnovo di contratto in scadenza tra poco più di un anno. Senza l’accordo il nazionale olandese è destinato a finire sul mercato: l’Inter lo valuta tra i 20 e i 25 milioni di euro, con il classe ’97 nato a Rotterdam che piace soprattutto in Premier League e in Bundesliga.