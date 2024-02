Dalla Juventus all’Inter: ingaggio da 7 milioni e ufficialità in arrivo

Inter e Juventus a caccia di opportunità sul mercato per la prossima estate. C’è l’offerta che fa saltare il banco

Le big italiane guardano con molta attenzione in casa Atletico Madrid e in particolare alla situazione di Mario Hermoso.

Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con i ‘Colchoneros’ e negli ultimi tempi si sono palesate delle difficoltà per la firma per il rinnovo. Il classe ’95 potrebbe quindi liberarsi a parametro zero in estate senza l’accordo con il patron Cerezo, scenario che ovviamente ha allertato le squadre della Serie A per la prossima finestra del mercato. Hermoso è un pilastro della difesa di Simeone, con il ‘Cholo’ che preme da tempo per la conferma del 28enne centrale e la firma quindi sul prolungamento di contratto. Un primo tentativo della dirigenza dell’Atletico è andato a vuoto, con le parti che continuano a negoziare comunque per cercare di arrivare a un’intesa in grado di soddisfare tutte le parti in causa.

Hermoso si allontana per Inter e Juve: rinnovo vicino con l’Atletico

Al momento Hermoso percepisce un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro a stagione e l’Atletico Madrid punta ad abbassare le cifre del rinnovo, come del resto per gli altri giocatori in rosa visto l’obiettivo del presidente Cerezo di dare respiro alle casse societarie.

Sul difensore, comunque, i madrileni avrebbero intenzione di operare un taglio meno netto rispetto agli altri rinnovi al momento in ballo. A Hermoso sarebbe stata proposta una nuova offerta al ribasso del 13% rispetto all’accordo attuale, che permetterebbe così al difensore di percepire uno stipendio da circa 3,5 milioni all’anno. L’Atletico avrebbe messo sul piatto un rinnovo biennale come scrive il portale ‘Elgoldigital.com’ e attende adesso la risposta di Hermoso. L’Atletico e il Ds Berta sono però fiduciosi sulla fumata bianca e l’ufficialità del prolungamento potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Per buona pace di Inter e Juventus, le due squadre italiane che maggiormente avevano chiesto informazioni sul profilo del centrale spagnolo.