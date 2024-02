All’Inter è durato solo un anno: “Cessione in estate”

La rosa lunga e le alternative importanti nell’Inter potrebbero portare a uno scenario clamoroso per la prossima estate

L’Inter continua la sua marcia verso lo scudetto, con la sfida in programma questa sera contro la Salernitana per salire addirittura a +10 sulla Juventus in attesa della partita di domani contro il Verona. E comunque, da stasera alle 22.40 circa per quasi 24 ore saranno a parità di match giocati. Simone Inzaghi dovrà affrontare pure la Champions League nei prossimi giorni, con la sfida all’Atletico Madrid che incombe e impone soprattutto le prime rotazioni.

Niente turnover pesante, ma qualche cambio di sicuro. Ad esempio in difesa, dove mancherà Acerbi per infortunio e giocherà quindi de Vrij. Anche sugli esterni possibile chance per Dumfries e Carlos Augusto mentre a centrocampo si va verso il ‘tridente’ titolare. In attacco uno tra Lautaro e Thuram può riposare, lanciando così Arnautovic. In panchina torna Frattesi dopo gli acciacchi che lo hanno costretto a saltare le ultime partite. La situazione legata al centrocampista romano è molto particolare: pagato a peso d’oro in estate e soffiato alla Roma, fino ad ora non ha giocato tantissimo. Avere davanti Barella senza dubbio non è semplice per il classe ’99, che pure era partito alla grande con qualche gol pesante e significativo. Vedi quello nel derby.

Inter, Sabatini a sorpresa su Frattesi: “Il migliore, ma se resta Barella può andare via”

Anche in Nazionale Frattesi sembrava lanciato, ma pure lì deve fare i conti con Barella. E questo costante ballottaggio potrebbe non fare benissimo al calciatore, il cui futuro rischia di essere abbastanza nebuloso.

A lanciare il clamoroso scenario è il giornalista e opinionista di ‘Radio Radio’ Sandro Sabatini: “Tra Barella e Frattesi, chi avuto il rendimento migliore finora è Frattesi. È un dualismo che fa bene all’Inter, però secondo me si arriverà a un punto in cui si dovranno fare delle scelte sia per Spalletti in Nazionale che per Inzaghi. All’Inter uno come Frattesi, che ha giocato molto bene quando è stato impiegato, è sceso in campo troppo poco in proporzione a quanto è stato pagato e alle sue potenzialità. Se Barella effettivamente vorrà restare all’Inter fino al 2029, secondo me non possiamo escludere che Frattesi possa finire sul mercato la prossima estate“.