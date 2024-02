“Vogliamo vincere lo scudetto”: la Juve non molla, Inter avvisata

La Juventus, nonostante i recenti risultati negativi, non si arrende e crede ancora allo scudetto: segnale lanciato all’Inter

Appena un punto nelle ultime tre partite giocate, una brusca frenata per la Juventus che ha visto allontanarsi l’Inter. Nerazzurri per ora a +7, potenzialmente a +10 in caso di vittoria nel recupero con l’Atalanta. Ma nonostante questo, in casa bianconera non è ancora arrivato il momento di alzare bandiera bianca nella lotta scudetto.

Che il gruppo ci creda ancora, eccome, lo chiarisce Danilo. Il capitano bianconero ha parlato in una intervista a ‘TNT Sports Brasil’ e ha rilanciato le ambizioni della squadra, nonostante le cose siano cambiate rispetto al passato: “L’obiettivo della società è la sostenibilità finanziaria, questo è un nuovo inizio, un anno zero – ha dichiarato – Ma vogliamo lottare fino alla fine per il titolo e per la Coppa Italia e il prossimo anno tornare a farci rispettare in Champions League“. Un segnale chiaro: l’Inter farà bene a non sentirsi sugli allori.

Sul futuro, Danilo ha spiegato di vedersi ancora a lungo alla Juventus: “Mi sento parte di un club con una grande storia, della città, delle sue tradizioni. Non sto ancora pensando di tornare in Brasile. Anzi, vorrei finire la mia carriera in Europa”.