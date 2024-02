Tuchel nervoso dopo il ko: la scelta del Bayern per la panchina

Le ultime sul futuro di Tuchel. Il tecnico tedesco è sempre più in bilico: ecco cosa può succedere al Bayern Monaco nelle prossime ore

Non è chiaramente per nulla soddisfatto della partita persa contro la Lazio, Thomas Tuchel. Il tecnico del Bayern Monaco nel post gara non ha voluto rispondere in merito al suo futuro, ed è apparso visibilmente nervoso.

Ai microfoni di Prime ha però, detto di non essere preoccupato, tagliando corto. Poi in conferenza stampa, però, ha aggiunto: “Vorrei parlare della partita, non di altro. Ho già risposto, non voglio rispondere“. Il tedesco si è dunque mostrato alquanto stizzito, consapevole chiaramente di come il suo futuro sia ormai appeso ad un filo.

Il Bayern, reduce anche dal pesante 0 a 3 contro il Bayer, in Bundesliga, sta, infatti, pensando seriamente ad un ribaltone in panchina. In Germania sono così convinti che siano due le strade più percorribili, una porta ad un ex Serie A, José Mourinho, l’altra ad Hansi Flick, anche perché convincere Antonio Conte ad accettare l’incarico a stagione in corso è praticamente impossibile.