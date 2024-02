Seconda stella e regalo per Inzaghi: firma con l’Inter

Simone Inzaghi vola con la sua Inter in campionato e punta ad arrivare in fondo anche in Champions. Premio in arrivo per l’allenatore nerazzurro

C’è inevitabilmente il marchio di Simone Inzaghi sull’Inter che intravede l’obiettivo scudetto e la seconda stella. Il tecnico piacentino ha plasmato una corazzata, che vuole proseguire e macinare risultati anche in Champions League.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti e arrivano attraverso un calcio spumeggiante, che esalta inoltre le qualità dei giocatori a disposizione del mister nerazzurro. L’Inter ha ribadito la sua forza nello scontro diretto contro la Juventus a San Siro e allungato, probabilmente in modo decisivo, sulla diretta rivela in classifica. Vantaggio rassicurante in campionato, con i ragazzi di Inzaghi che dalla prossima settimana si ritufferanno in Europa dove sono attesi dal doppio incrocio degli ottavi di Champions League al cospetto dell’Atletico Madrid dell’ex Simeone.

L’Inter premia Inzaghi: con lo scudetto arriva il rinnovo

In parallelo la dirigenza di Viale della Liberazione porta avanti le operazioni di mercato per la prossima stagione, dove il club vicecampione d’Europa ha bloccato a parametro zero Taremi e Zielinski.

I nerazzurri sono alle battute finali anche per i rinnovi di due pilastri come capitan Lautaro Martinez e Barella, pianificando così le mosse per l’Inter della prossima stagione. I nerazzurri ovviamente ripartiranno da Inzaghi in panchina, anche perché l’allenatore ex Lazio ha manifestato la volontà di proseguire il suo rapporto con il sodalizio del patron Zhang. A maggior ragione con uno scudetto in più in bacheca, obiettivo primario dei nerazzurri ai nastri di partenza la scorsa estate. Inzaghi si è preso definitivamente l’Inter dopo un periodo complicato la scorsa stagione, rinnovando a settembre il proprio contratto fino al 2025. Adesso, con l’eventuale conquista della seconda stella, Marotta e Zhang aprirebbero al prolungamento del tecnico per un altro anno fino al giugno 2026.

Un premio che andrebbe a certificare la fiducia e la stima del management nerazzurro per Inzaghi, che potrebbe inoltre incassare un ritocco dell’ingaggio arrivando a percepire oltre 6 milioni di euro a stagione rispetto a 5,5 milioni che guadagna attualmente ad Appiano Gentile. Tra presente e futuro: è Simone Inzaghi il condottiero dell’Inter.