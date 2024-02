Scambio con McKennie: ritorno clamoroso alla Juve

Il texano è il quarto calciatore più impiegato da Allegri. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, però, la Juventus potrebbe utilizzarlo come contropartita

Da esubero a titolarissimo, la storia recente di McKennie ha dell’incredibile. Indesiderato, da vendere a tutti i costi, da inizio stagione il texano è invece uno degli intoccabili della Juventus di Allegri. Dopo Bremer, Locatelli e ovviamente Szczesny, è quello che ha disputato più minuti in questa stagione: circa 1.967 nelle 24 presenze collezionate.

Forse il suo futuro è legato proprio a quello di Allegri, o forse, in ogni caso c’è chi in Spagna lo dà possibile partente nel prossimo calciomercato estivo. A quanto pare Giuntoli avrebbe in mente di utilizzare lo statunitense come pedina di scambio.

In scadenza a giugno 2025, ma con possibilità di rinnovo nei mesi a venire, il cartellino dell’ex Schalke 04 potrebbe aver riacquistato valore superando i 20 milioni di euro.

Il futuro di McKennie potrebbe essere in Premier, precisamente a Madrid sponda Atletico. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Fichajes.net’, infatti, il classe ’98 sarebbe la contropartita che il club di Exor vorrebbe offrire ai ‘Colchoneros’ per avere in cambio Alvaro Morata.

Il classe ’98 andrebbe a rinforzare il centrocampo della formazione di Simeone, un po’ a corto di uomini. Per Morata, 59 reti e 39 assist in 85 partite con la maglia della Juventus, si tratterebbe invece del secondo ritorno in bianconero, un ritorno che sarebbe potuto avvenire l’estate scorsa.

L’attaccante madrileno sta vivendo una stagione importante, 19 gol e 6 assist, interrotta in questi giorni a causa di una contusione ossea e di una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro accusate nella gara di Liga col Siviglia.

Juventus, Morata acquisto non linea con il nuovo corso

Per via di questo infortunio, che lo terrà lontano dal campo per almeno un paio di settimane, il trentunenne salterà la supersfida con l’Inter in programma martedì prossimo al ‘Meazza’ e valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. Il suo obiettivo è esserci nel match di ritorno, fissato per il 13 marzo.

Morata di nuovo alla Juve è un’ipotesi che cozza molto con il nuovo corso instauratosi con l’avvento di Giuntoli, improntato su calciatori giovani e, in generale, su calciatori con un ingaggio non troppo elevato. Lo spagnolo sarebbe dunque un rinforzo in controtendenza visto che a ottobre 2024 compierà 32 anni e che il suo ingaggio è di 5 milioni netti, ovvero 10 milioni lordi.