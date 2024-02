Roma, salta l’affare con il Real Madrid: bastavano 4 milioni

Sarebbero bastati quattro milioni di euro per chiudere l’operazione ma alla fine è saltato tutto tra la Roma e il Real Madrid

La Roma sta vivendo una stagione di alti e bassi con la società che ha provato a dare una sterzata importante con l’arrivo di De Rossi al posto di Mourinho: il portoghese ha pagato la peggior partenza in campionato dei giallorossi negli ultimi vent’anni, il secondo posto in un girone di Europa League decisamente alla portata e l’uscita dalla Coppa Italia facendo un solo tiro in porta.

Uno dei problemi che sta affrontando De Rossi, nonostante sia arrivato da poco, è quello relativo al portiere: Rui Patricio, con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno, è stato uno dei protagonisti negativi della sconfitta con l’Inter e più in generale sta attraversando una stagione negativa a causa di una serie di errori commessi.

Il discorso portiere sarà centrale nel mercato estivo della Roma anche se la società avrebbe potuto risolvere la faccenda già la scorsa sessione estiva di mercato. Stando all’indiscrezione di mercato riportata da asromalive, ai giallorossi era stato offerto il cartellino di Andriy Lunin che sembrava essere ai margini del Real Madrid e non centrale all’interno del progetto di Ancelotti.

L’operazione di mercato sarebbe stata vantaggiosa anche a livello economico dal momento che il portiere poteva sbarcare alla corte di Mourinho (all’epoca ancora allenatore della Roma) per una cifra tra i tre i quattro milioni di euro. Alla fine però la dirigenza giallorossa decisa di non affondare il colpo e dare fiducia a Svilar come secondo di Rui Patricio. Il futuro di Lunin sarebbe comunque potuto essere in Italia visto che era stato offerto anche all’Inter.

Dalla possibile partenza alla titolarità: Lunin ha conquistato Madrid

La stagione di Lunin è cambiata in estate quando Courtois si ruppe il legamento privando il Real Madrid di un giocatore fondamentale e un leader dello spogliatoio. Il club spagnolo corse subito ai ripari acquistando Kepa ma, nel corso della stagione, le prestazioni del classe 1999 hanno stravolto le gerarchie per quanto riguarda il portiere titolare delle Merengues.

Lunin, settimana dopo settimana, ha convinto Ancelotti e ad oggi ha disputato, considerando tutte le competizioni, diciassette partite. In otto match è anche riuscito a tenere la porta inviolata a dimostrazione delle qualità importanti del ragazzo. La scorsa estate la Roma avrebbe potuto affondare il colpo portandolo a Trigoria senza troppi problemi: alla fine non si è fatto nulla e ora Lunin è il titolare di una squadra che punta a vivere un finale di stagione da assoluta protagonista.