Rabiot rallenta e la Juventus con lui: che cosa sta succedendo al ‘cavallo pazzo’ di Allegri

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri, non sta performando al meglio nelle ultime uscite con la maglia della Vecchia Signora: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo il momento peggiore della sua stagione. I bianconeri, che avevano raggiunto l’apice con la vittoria a Lecce ed il momentaneo sorpasso ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi, da quel momento non sono riusciti a confermarsi ed hanno infilato una serie di risultati non particolarmente positivi che hanno portato la Juventus addirittura a sette punti di svantaggio sulla Beneamata, con una gara in più disputata.

In casa con l’Empoli c’è stato un pareggio, deludente, seguito dalla sconfitta, terribile, in casa proprio dell’Inter e poi, di nuovo all’Allianz, è arrivata la gara persa contro l’Udinese, un vero e proprio fulmine nel cielo di Torino per le ambizioni scudetto della Vecchia Signora. Uno dei comuni denominatori di questi tre risultati porta anche al nome di Adrien Rabiot. Il calciatore francese, out per infortunio contro l’Empoli, ha fatto sentire molto la sua assenza, mentre contro l’Inter e con l’Udinese c’è stato, ma molto molto sotto gli standard previsti da un giocatore del suo livello.

Rabiot delude e la Juventus si ferma: la situazione

Il futuro di Adrien Rabiot con la maglia della Juventus è sempre in bilico. Il calciatore francese ha un ingaggio molto alto ed è molto legato a Massimiliano Allegri, ma il futuro del tecnico livornese, al termine di questa stagione, potrebbe essere non più alla Continassa. Senza il mentore Max, il ‘cavallo pazzo‘ Rabiot potrebbe anche decidere di cambiare aria, soprattutto se la Juventus non dovesse raggiungere i propri obiettivi.

Nel frattempo c’è il momento delicato che la squadra bianconera sta affrontando e, nel quale, la Juventus ha un disperato bisogno del miglior Rabiot per ripartire al meglio. Il francese deve tornare ai massimi livelli per far riprendere a giri alti il motore della Vecchia Signora per un giocatore che, finora, conta 20 gettoni nel campionato italiano con dei numeri ottimi da 3 gol realizzati e 3 assist forniti ai suoi compagni di squadra.