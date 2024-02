Quattro per uno: offerta impossibile da rifiutare per Leao

Rafael Leao può lasciare il Milan alla fine di questa stagione e l’offerta da 100 milioni non sembra poter essere rifiutata

Ultimi mesi e poi addio. Il Milan potrebbe ripartire senza Rafael Leao. Il portoghese sta vivendo una stagione complicata, non segna in campionato da settembre e sembra vittima di una involuzione che non lascia tranquilli i vertici rossoneri.

Una situazione che apre riflessioni anche sul futuro. Il rinnovo firmato qualche mese fa contiene una clausola di circa 175 milioni di euro, ma potrebbe non essere questa la cifra che spinge il Milan a dire sì alla cessione del proprio numero 10. Cento milioni di euro, questa la somma che potrebbe far capitolare i rossoneri e far sì che Leao lasci Milanello per una nuova avventura.

Già, ma dove? Da tempo si parla del Barcellona, società che a giugno attuerà una vera e propria rivoluzione con l’addio di Xavi, l’arrivo di un nuovo allenatore e la cessione di numerosi calciatori. I blaugrana però vivono anche una situazione finanziaria complicata e difficilmente potranno spendere per un solo calciatore la cifra necessaria per Leao.

Calciomercato Milan, 100 milioni per Leao

Questo ovviamente al netto delle cessioni: per finanziare il colpo, infatti, il Barça potrebbe andare a ricavare – stando a quanto riportato da ‘diariogol.com’ – un tesoretto da addii pesanti come quelli di Araujo, de Jong, Lewandowski e Raphinha. Un sorta di quattro per uno, un poker di cessioni per andare all’assalto di Leao, che potrebbe anche non essere sufficiente.

Su Leao, infatti, si segnala anche il Paris Saint-Germain che in estate potrebbe perdere Mbappe, pronto ad andare dalla rivale di sempre del Barcellona, il Real Madrid. Dovesse accadere davvero, per i blaugrana la beffa potrebbe essere doppia: Mbappe in blanco e Leao al Paris Saint-Germain, società che non avrebbe problemi a soddisfare le richieste del Milan e contro la cui potenza economica il Barça non avrebbe speranze.