“Polpaccio”: l’annuncio di Leao dopo Milan-Rennes

Il portoghese ha siglato il definitivo 3-0 e, poco dopo, lasciato il campo acciaccato. Al suo posto è entrato Okafor

Il Milan strapazza il Rennes in Europa League con la doppietta di Loftus-Cheek e un Leao ispiratissimo che interrompe a un mese l’astinenza da gol.

“Mi mancava segnare, era importante per la fiducia – ha esordito a ‘Sky Sport’ il portoghese prima di elogiare Theo Hernandez – Fa diventare facile il mio gioco e ci troviamo bene in campo. Quando ha la palla so già cosa fare. Anche Giroud… Sono fortunato a giocare con compagni così. Tifosi? Mi hanno sostenuto sempre e dato forza anche nel momento non buono. Devo ringrarli”.

Ora testa al campionato, con Leao che dice di credere ancora allo Scudetto: “È difficile, ma non impossibile. Mancano ancora tante partite”. In chiusura Leao rassicura i tifosi in merito alla sua sostituzione: “Ho preso solo una botta al polpaccio. Se ci sarò contro il Monza? Certo che ci sarò (ride, ndr)”.