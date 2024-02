Pogba scalda i motori: “Potrebbe tornare in campo domani”

La Juventus ha perso sin da subito quest’anno Paul Pogba. Una vicenda delicata che ha costretto forzatamente ai box il francese. Torna a parlare l’agente del centrocampista

Il ritorno alla Juventus di Paul Pogba è stato decisamente amaro. Prima un anno praticamente quasi del tutto ai box per infortunio senza alcun tipo di sussulto, e poi una seconda stagione iniziata con auspici ben diversi e prontamente stroncata dalla vicenda doping.

Il centrocampista francese ha visto svoltare in negativo anche il suo 2023/24 a causa di una positività riscontrata a margine di un test antidoping risalente allo scorso agosto, per la prima giornata di campionato contro l’Udinese. Un momento che ha quasi subito condizionato l’annata del rilancio di Pogba, che attende di conoscere il proprio destino in maniera più chiara.

Da domani in poi infatti ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’udienza del calciatore davanti al Tribunale Nazionale Antidoping. Gli stessi legali del classe 1993 avevano ottenuto lo slittamento dal 18 gennaio preparando al meglio la difesa. Al netto delle vicende extra campo arriva finalmente un nuovo aggiornamento sullo stesso Pogba, e a fornirlo è direttamente la sua agente Rafaela Pimenta.

Juventus, agente Pogba: “Potrebbe tornare in campo domani”

In casa Juventus resta grande curiosità intorno al nome di Paul Pogba, che è quindi ancora avvolto nel mistero e all’interno di un caso ancora da risolvere definitivamente.

Intanto a riportare luce su di lui ci ha pensato Rafaela Pimenta a ‘Cronache di Spogliatoio’: “Pogba potrebbe tornare in campo domani. È pronto per qualsiasi situazione, è un campione anche mentalmente. Prende un colpo, lo digerisce e va avanti. Non è andato avanti in modo irresponsabile: si allena sapendo che deve essere pronto”.

La Pimenta sottolinea quindi ancora tutta la voglia di allenarsi del francese che le ripete la sua voglia di giocare e terminare un percorso che ha iniziato. L’agente conclude: “Se dovesse giocare domani, potrebbe entrare in campo e giocare. Ovviamente è un momento difficile e da superare”.