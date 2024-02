Pioli esulta e avvisa il suo Milan: “Così lo motivo, solo il 5% di possibilità di vincere”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli al termine di Milan-Rennes, mach d’andata dei playoff di Europa League

Il Milan vince e convince. La squadra di Stefano Pioli batte 3 a 0 il Rennes, nei playoff di Europa League, ipotecando il passaggio, grazie alla doppietta di Ruben Loftus-Cheek e ad un ritrovato Rafa Leao.

Il tecnico dei rossoneri non può che essere felice del successo dei suoi uomini: “L’abbiamo interpretata bene, come l’avevamo preparata – afferma Pioli in conferenza stampa -. Ci siamo presi il vantaggio che volevamo, ma non possiamo considerare il turno già archiviato. Loro dovranno fare un’impresa, ma tutto può cambiare in fretta. Ci vorrà determinazione nel match di ritorno. Conosciamo bene il calcio e sappiamo che in casa proveranno a fare il colpaccio. E’ una serata che certifica il momento positivo, ma dobbiamo continuare a lavorare bene e dimostrare sempre chi siamo. C’è da recuperare, ma contro il Monza saremo pronti”.

Il Milan con questo successo ha dunque ipotecato il passaggio del turno, ma è presto per pensare alla vittoria finale. Ieri d’altronde Pioli aveva dato Liverpool, Bayer e Atalanta come favorite: “Il Milan secondo dei dati, che ho letto oggi – prosegue il mister -, avrebbe il 5% di possibilità di vincere l’Europa League. Li userò per motivare i miei calciatori”.

Milan, da Florenzi a Leao: Pioli esalta i suoi giocatori

Sono diversi i protagonisti stasera. Il Milan di Stefano Pioli vince tre a zero grazie alla doppietta di Ruben Loftus-Cheek, sempre più decisivo, in zona realizzativa:

“Sta benissimo fisicamente e mentalmente – afferma il tecnico -, è un giocatore che ha il potenziale per riempire l’area e segnare. Leao? La voglia di segnare non gli è mai mancata. Se hai qualità e determinazione segni. Rafa deve riempire l’area e continuare così”.

Ultima battuta su Florenzi, autore di un’ottima prestazione, non solo per l’assist: “Non gli manca nulla per giocare dal primo minuto – conclude Pioli – Si gioca il posto con Davide Calabria. Per caratteristiche è più bravo con la palla che a difendere, ma per me è un titolare”.