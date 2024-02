Nuova tegola UFFICIALE: niente Inter-Atletico Madrid

Le ultime notizie dall’infermeria in vista della partita tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atletico Madrid di Diego Simeone

Ancora uno stop in vista della sfida di Champions League, valevole per l’andata degli Ottavi di finale, tra l’Inter e l’Atletico Madrid.

Nei giorni scorsi si sono fermati ufficialmente Francesco Acerbi e Alvaro Morata, costretti a saltare la partita di San Siro, ma non saranno gli unici.

In casa dei Colchoneros, infatti, piove davvero sul bagnato. Anche Gabriel Paulista è destinato a dare forfait per una lesione muscolare post-traumatica alla parete addominale. A darne notizia è l’Atletico Madrid sul proprio sito ufficiale ufficiale. Davvero una brutta tegola per Diego Simeone

Atletico Madrid, si ferma Gabriel Paulista: il punto

Il brasiliano, che lo scorso 26 novembre ha compiuto 33 anni, in stagione è stato un punto fermo della difesa dei Colchoneros.

Sono i numeri a dirlo: Gabriel, infatti, ha raccolto 20 presenze, di cui 19 ne LaLiga, per oltre 1580 minuti giocati, ma contro l’Inter sarà out.

Il brasiliano si è dunque fermato nella partita, che ha visto l’Atletico Madrid uno a zero contro il Siviglia. Un risultato, chiaramente negativo, che ha complicato ancor di piĂą la classifica dei Colchoneros, ormai lontani 13 punti dalla vetta, dove si trova il Real Madrid. Griezmann e compagni sono così quarti con soli due punti di vantaggio sull’Athletic Bilbao quinto