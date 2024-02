Napoli, il giallo dell’arrivo di Osimhen: le ultime

Il Napoli ancora in attesa del rientro di Victor Osimhen dalla Nigeria, ulteriori ritardi per l’attaccante: cosa sta succedendo

Nel momento difficile del Napoli, non manca niente. Nemmeno la querelle legata al rientro di Victor Osimhen dalla Nigeria. Negli anni, i viaggi in nazionale del bomber hanno storicamente riservato più di qualche problema, tra infortuni e altre tematiche. Ora, dopo la Coppa d’Africa, il numero 9 azzurro è atteso per dare il suo contributo al tentativo di rimonta in classifica, ma il ritardo sta facendo discutere.

In mattinata, un ritardo del volo da Lagos verso Istanbul gli ha impedito di prendere il successivo aereo dalla Turchia verso Napoli. La notizia è naturalmente rimbalzata sui social scatenando un certo malcontento in tutto l’ambiente. Ora, c’è giallo relativamente a quando l’attaccante effettivamente arriverà a destinazione. Secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, si tenterà di farlo arrivare in Italia entro la giornata di oggi. Una delle possibilità è che venga indirizzato a Roma, per poi raggiungere Napoli in auto entro sera. A queste condizioni, comunque, pare davvero difficile vederlo in campo sabato contro il Genoa.