Mourinho, che frecciata alla Roma: “Poca conoscenza del calcio”

José Mourinho torna a parlare e le sue dichiarazioni sono una frecciata diretta alla Roma dopo l’esonero del mese scorso

A circa un mese dall’esonero, José Mourinho non ha dimenticato. L’addio alla Roma non è stato ancora digerito dall’allenatore portoghese che, in alcune dichiarazioni rilasciate a ‘pulsesports.ng’, non manca di lanciare frecciata alla sua ex società.

Lo Special One parla del ritorno delle coppe europee, con la prima due giorni di Champions dedicata agli ottavi che si è chiusa ieri con la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco. Mourinho ne approfitta per ricordare che salterà le fasi ad eliminazioni diretta. “Non ci sarò a queste fase finali – dice – non perché sia già stato eliminato, ma perché sono stato ‘eliminato’ da qualcuno che ha poca conoscenza del calcio”.

Mourinho preannuncia il rientro: “Tornerò”

Il portoghese quindi continua: “Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto”.

Accostato al Bayern Monaco, ancora di più dopo la sconfitta con la Lazio che ha alimentato le voci su un possibile esonero di Tuchel, Mourinho garantire che presto lo rivedremo in panchina: “Tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA“.