Milan-Rennes, San Siro si infiamma: Leao, applausi senza gol

Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo, finito con il Milan in vantaggio grazie alla rete di Ruben Loftus-Cheek, su servizio di Florenzi

Spettacolo sugli spalti di San Siro, dove sono circa 70mila i tifosi presenti per assistere a Milan-Rennes, match di andata dei playoff di Europa League.

Il Meazza si è colorato totalmente di rossonero, anche grazie la presenza di circa ottomila supporters francesi, accorsi in massa a Milano. Cori e fumogeni per una tifoseria che non ha smesso di cantare, senza creare, fino a questo momento, alcun problema.

Milan-Rennes, primo tempo perfetto per Gabbia

A San Siro 45 minuti di spettacolo, dentro e fuori dal campo. Sul terreno di gioco il più applaudito è stato Matteo Gabbia, praticamente perfetto, con diverse chiusure che hanno esaltato i sostenitori del Diavolo.

Non è mancato il sostegno a Rafa Leao, che fino a questo momento non è riuscito a trovare la via della rete, ma si è meritato gli applausi dopo un’azione personale che lo ha portato a colpire la traversa. Sono stati, però, le chiusure in difesa e il sacrificio mostrato nel ripiegare a rendere felice San Siro che stasera è stato al fianco del suo giocatore.