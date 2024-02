Meno due a Verona-Juve: il verdetto su Vlahovic dopo l’allenamento

Juventus in campo a due giorni dalla trasferta di Verona. Dusan Vlahovic è pienamente recuperato e tornerà al centro dell’attacco

È già anti-vigilia di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Sabato i bianconeri torneranno in campo, contro l’Hellas Verona, per scacciare definitivamente la crisi di prestazioni e soprattutto risultati.

La squadra di Allegri si è allenata quest’oggi alla Continassa, confermato il pieno recupero di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo e capocannoniere della squadra ha smaltito il sovraccarico muscolare e tornerà al centro dell’attacco. Al Bentegodi di Verona mancherà invece un altro titolarissimo, Gleison Bremer, per squalifica. Torna capitano Danilo.

In attacco si rinnova il ballottaggio Yildiz-Chiesa per affiancare Vlahovic, con Milik che tornerà invece in panchina. Possibile bocciatura anche per Weah dopo la deludente prestazione con l’Udinese. La Juve vuole ripartire per tenere ancora aperto il campionato.