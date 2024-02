Lukaku spiega l’esultanza e dribbla il futuro: Big Rom ai raggi X

Romelu Lukaku segna un gol pesante che permette alla Roma di giocarsi le sue chances nel ritorno dei playoff di Europa League

È un gol pesante quello che Romelu Lukaku ha messo a segno nel match d’andata dei play-off di Europa League tra Feyenoord e Roma in quel di Rotterdam.

È sempre più protagonista della Roma Romelu Lukaku: l’attaccante belga è andato a segno nell’andata del playoff di Europa League tra Feyenoord e Roma, mettendo i giallorossi in condizione di giocarsi la qualificazione agli ottavi in casa dove alla squadra di Daniele De Rossi basterà vincere per assicurarsi il passaggio del turno. Dopo il gol, esultanza in segno di denuncia del genocidio in Congo.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio di Rotterdam, l’attaccante belga ha dichiarato: “Volevamo vincere, ma il Feyenoord è una squadra molto forte soprattutto quando tiene palla”. Secondo Big Rom la squadra giallorossa ha “fatto una buona partita, abbiamo avuto delle occasioni ma portiamo a casa un buon risultato e ora ci giocheremo tutto nel ritorno a Roma”.

Feyenoord-Roma, le parole di Lukaku a fne partita

“La nostra forza è che non molliamo fino alla fine” ha sottolineato Lukaku, evidenziando la prestazione di Zalewski, autore di una “partita interessante e chi entra fa la differenza, questo vuol dire che c’è la volontà di fare il bene della Roma”.

Sulle sue condizioni, Lukaku ha ammesso: “L’ultimo periodo non è stato semplice perché non trovavo il gol, ma ha sempre lavorato facendo le cose che mi chiedeva il mister”. Oggi 2sono stato fortunato perché l’ho colpita male ma il movimento era stato buono”. Lukaku non ha dubbi, la Roma sta “crescendo come squadra, la stagione è ancora lunga, li aspettiamo a Roma la settimana prossima”.

Sulle richieste di De Rossi: “Chiede che giochiamo con personalità quando abbiamo la palla aprendo spazi e andando a riempire l’area con tanti giocatori, ci serve ancora un po’ di tempo”. Sul futuro, Lukaku assicura di essere “concentrato sulla Roma, non ha senso ora parlare di futuro. Voglio aiutare la Roma a vincere”. E sul suo passato: “Il calcio è così, ci sono momenti positivi e negativi. Sto vivendo un sogno, gioco in un campionato che mi ha dato tanto, voglio fare di tutto per aiutare la Roma”