Lazio-Bayern Monaco, Tuchel in bilico: la risposta stizzita sul futuro dice tutto

Il Bayern Monaco di Tuchel cade all’Olimpico contro la Lazio dopo un secondo tempo decisamente negativo e ora la panchina del tecnico scricchiola

Brutta serata per il Bayern Monaco, che esce sconfitto dall’Olimpico per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Decisivo il gol di Immobile nel secondo tempo, che stende i tedesci e complica anche la situazione di Thomas Tuchel.

Il manager ex Chelsea non vive un momento felice, soprattutto dopo il ko col Bayer Leverkusen che è costato il -5 in classifica. In conferenza stampa, il tecnico del Bayern ha risposto, per così dire, alle domande sul futuro in maniera piuttosto stizzita: “Se sono preoccupato per il mio futuro a Monaco e penso di essere l’allenatore giusto? Vorrei parlare della partita, non di altro. Ho già risposto, non voglio rispondere“. Una replica che dimostra una volta di più la situazione in bilico, con delle spaccature ormai note sia nella società che nello spogliatoio. L’allenatore 50enne parla poi anche del match: “Abbiamo avuto subito diverse occasioni con Kane e Musiala, avevamo la partita sotto controllo. Poi abbiamo riconquistato tanti palloni, cercando di fare tanti gol ma non ce n’è riuscito nemmeno uno. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, non so perché nella ripresa siamo calati con diversi errori, anche nella costruzione del gioco abbiamo dato possibilità alla Lazio di segnare. È colpa anche nostra, abbiamo preso gol per un rigore con un rosso. Ed è colpa nostra questa sconfitta”.

Si aspettava una Lazio così organizzata? “Sì, ci aspettavamo una partita di questo tipo. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, ci siamo presi la possibilità di fare gol difendendoci bene. Ma mancava la forza di imporci, abbiamo avuto difficoltà a sfruttare le chance. Poi abbiamo perso il ritmo per colpa di errori individuali, dando possibilità all’avversario. Ci prendiamo la responsabilità di questa sconfitta”.

Scuoteva la testa all’intervallo: cosa pensava? “Ero arrabbiato”.

Lazio-Bayern Monaco, Tuchel: “Devo trovare il modo per sbloccarci”

Dov’è tutta la forza offensiva del Bayern? “È stato difficile sfruttare le occasioni nelle ultime partite, ma nelle ultime cinque ne abbiamo vinte quattro. Possiamo comunque dire che nel primo tempo abbiamo giocato bene, uno scatto in avanti rispetto a Leverkusen. Abbiamo delle qualità, ma ora dobbiamo portarci a casa questa sconfitta”.

Non riesce a motivare la squadra? “Dopo la sconfitta col City, anche lì abbiamo perso per errori individuali ma so cosa abbiamo fatto in quella partita. Volevo sottolineare quello che ha fatto la squadra, poi abbiamo pareggiato con l’Hoffenheim, è una cosa che continua ad accompagnarci. Dobbiamo trovare la chiave per sbloccarci, è mia responsabilità trovarla. Abbiamo sempre reagito dopo le sconfitte, non ce ne sono state molte fino ad ora”.

Cosa pensa di Sarri e della crescita di Immobile che lei ha avuto a Dortmund? “Ciro è chiaramente un centravanti molto pericoloso e temibile. Lo abbiamo tenuto sotto controllo quasi per tutta la partita, fino ai nostri errori individuali che hanno fatto calare la nostra fiducia. Non so se abbiamo uno stile simile io e Sarri, la Lazio lavora con delle distanze corte, con gli esterni, avanzano molto rapidamente e hanno delle punte veloci. Siamo riusciti a difenderci per la maggior parte del tempo e abbiamo fatto però errori individuali”.