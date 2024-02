Lazio-Bayern, il messaggio a fine gara: “Non ci faremo a pezzi”

Il Bayern Monaco vive un momento complicato dopo le sconfitte con il Leverkusen e la Lazio: arriva il messaggio a fine gara

Crisi profonda per il Bayern Monaco. Dopo il ko di sabato nello scontro diretto contro il Leverkusen, un pesante 3-0 che ha alimentato i dubbi su Tuchel, è arrivata anche la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro la Lazio.

La rete di Immobile su calcio di rigore ha consegnato la vittoria ai biancocelesti e lasciato il club bavarese nelle polemiche. Sotto accusa è finito ovviamente Thomas Tuchel, sul quale si fanno sempre più insistenti le voci di un esonero. Situazione inattesa per il club tedesco, accreditato come grande favorito in Bundesliga e tra le candidate al titolo in Champions.

Il campo, finora, ha detto tutt’altro ed allora Tuchel per conservare la panchina dovrà dare una svolta immediata alla stagione, sempre che gli venga concessa l’opportunità. Crede ancora nel tecnico però la squadra con Muller che si fa portavoce, dopo la sconfitta dell’Olimpico, dell’atmosfera all’interno dello spogliatoio.

Crisi Bayer, Muller chiaro: il messaggio dopo la Lazio

L’esperto attaccante ha parlato in mixed zone subito dopo la fine della partita contro la Lazio, non potendo fare altro che confermare il momento difficile della squadra.

Il 36enne ha, infatti, affermato: “Stiamo analizzando la situazione, vorremmo che fosse diversa. Ma non aspettatevi che ci faremo a pezzi”. Muller crede quindi alla compattezza dello spogliatoio ed è convinto che il Bayern Monaco riuscirà a rialzarsi da questo momento difficile. Al campo, come sempre, il responso definitivo.