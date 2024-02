Lascia l’allenamento per un malore: conferenza annullata

Ansia al centro sportivo per il malore dell’allenatore, costretto a fermarsi e annullare la conferenza stampa prima dello scontro diretto salvezza

Il calcio, si sa, è mestiere spesso sfiancante soprattutto psicologicamente e a certi livelli. Lo è in campo, ma soprattutto in panchina con gli allenatori che sono strettamente legati ai risultati e sono sempre i primi a pagare quando le cose non vanno bene. Tanti tecnici sono anche preparati in questo senso, dopo una lunga esperienza, come quella di Zdenek Zeman. Il boemo, che già si era dovuto fermare poche settimane fa per ricoverarsi in una clinica, sarà costretto a stare di nuovo lontano dal campo per qualche giorno. Zeman infatti dovrà tornare cominciare la degenza da questo sabato per sottoporsi ad altri controlli.

Come lui anche Roy Hodgson oggi ha fatto preoccupare tutti: durante l’allenamento di questa mattina lo storico manager del Crystal Palace – 76 anni come Zeman – ha accusato un malore. Ad annunciarlo è stato lo stesso club londinese con un post su ‘X’, che ha riportato contestualmente anche l’annullamento della conferenza stampa previsto per le 13.30 inglesi (le 14.30 in Italia). Hodgson avrebbe dovuto parlare davanti ai giornalisti in vista della partenza per il match di lunedì contro l’Everton, fondamentale per la salvezza visto che i Toffees in questo momento sarebbero l’ultima squadra retrocessa.

Hodgson, malore durante l’allenamento: conferenza annullata e partita a rischio

Dopo aver perso 3-1 in rimonta col Chelsea, il Crystal Palace ha continuato il suo periodo complicato con appena due vittorie nelle ultime quindici partite e in questo momento ha 5 punti di margine proprio sull’Everton. Difficilmente i londinesi potranno affrontare questo scontro così importante con Hodgson in panchina, il cui incarico è comunque in bilico da diverso tempo. Non a caso la società ha iniziato a guardarsi intorno. I due nomi erano quelli di Kieran McKenna dell’Ipswich e Oliver Glasner, svincolato dopo l’addio all’Eintracht. E alla fine, dalle ultime indiscrezioni inglesi e non, pare proprio che Glasner abbia ormai firmato il suo contratto con il Crystal Palace per subentrare al manager inglese.



Intanto Hodgson dovrà pensare in primis alla sua salute, che già gli aveva fatto uno scherzetto a settembre, quando a prendere in mano la squadra per un piccolo malore del tecnico era stato Paddy McCarthy sotto la guida dello storico vice Ray Lewington. Lo stesso che oggi, a chi gli chiedeva della salute del suo ‘capo’, ha risposto “Sta bene”.



Il club ha poi rilasciato un comunicato sulle condizioni di Hodgson, spiegando che il tecnico è in condizioni stabili, sotto osservazione all’ospedale dove lo stanno sottoponendo agli esami del caso.