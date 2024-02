Gli hanno già offerto il nuovo contratto: addio alla Juventus

Gli hanno già offerto un contratto per lasciare la Juventus: l’addio ai bianconeri è ormai quasi scontato

Alle prese con il momento più complicato della stagione, la Juventus deve proiettarsi anche al futuro e programmare i passi da compiere nel mercato estivo.

Passi in entrata, ma anche in uscita, con diversi calciatori destinati a lasciare Torino. Da considerare soprattutto la questione rinnovo per alcuni dei bianconeri attualmente nella rosa di Allegri: c’è l’affare Chiesa da decifrare, il contratto di Vlahovic da sistemare in qualche modo, ma soprattutto i giocatori in scadenza di contratto.

Oltre a Rabiot, trattativa che per forze di cose si prende la scena vista l’importanza del francese nella squadra di Allegri, c’è anche Alex Sandro che vedrà terminare il proprio contratto a fine stagione. Per il brasiliano l’addio sembra essere già scritto ed ecco l’offerta che potrebbe sancire la fine della sua esperienza alla Juve.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro via: contratto pronto

Alex Sandro via dalla Juventus è più che un’ipotesi con il brasiliano, titolare senza brillare contro l’Udinese, che è ormai al suo ultimo anno a Torino.

Ad avvalorare questa ipotesi c’è una notizia che arriva dal Brasile. A lanciarla è il giornalista brasiliano Filipe Duarte che parla dell’interesse dell’Internacional per il calciatore bianconero. Stando a quanto riportato, il club di Porto Alegre avrebbe già mosso i primi passi per Alex Sandro e avrebbe ora intenzione di offrirgli un pre-contratto per certificare il suo arrivo in estate.

Situazione da monitorare anche se l’Internacional non nasconde le difficoltà nel riuscire a far andare in porto l’operazione. L’assalto però è partito e per Alex Sandro non è da escludere u ritorno in patria.