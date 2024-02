Furlani amareggiato: “Triste realta, la battaglia è stata persa”

Da Pioli ai rinnovi di Giroud e Maignan, le dichiarazioni dell’Ad rossonero prima di Milan-Rennes valevole per gli spareggi di Europa League

Furlani ha ribadito piena fiducia in Pioli prima del match di Europa League contro il Rennes: “È saldo sulla nostra panchina – ha detto a ‘Sky Sport’ l’Ad del Milan – Qui ha fatto un percorso straordinario, è uno dei pochi allenatori ad aver raggiunto le 1000 panchine in rossonero. Il rapporto tra lui e il club è fenomenale”.

Furlani ha poi aperto al rinnovo di Giroud: “Forse è un po’ presto per parlarne, ma la porta è aperta se vuole restare”. L’ha presa un po’ larga, invece, su quello – complesso – di Maignan: “Parliamo di uno dei migliori portieri al mondo. Ha ancora due anni e mezzo di contratto, speriamo resti con noi a lungo”.

Il CEO del Milan ha infine detto, a proposito delle difficoltà del calcio italiano, di aver “persa” la “battaglia sul decreto crescita“.

“Ci sono altre regole e altre leggi che ci mettono in svantaggio rispetto al resto dell’Europa -ha sottolineato – Se non lavoriamo di sistema, non riusciremo mai a tornare in cima a livello internazionale. Questa è la triste realtà”.