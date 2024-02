De Ligt torna e tradisce la Juventus: destinazione Milano

Possibile ritorno in Serie A per de Ligt e ‘tradimento’ alla Juventus, destinazione Milano. Polveriera Bayern Monaco dopo i KO con Leverkusen e Lazio

Il crollo di Leverkusen ed il KO dell’Olimpico. Il momento decisivo della stagione coincide per il Bayern Monaco di Thomas Tuchel anche con quello più buio.

La corazzata bavarese deve inseguire il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in Bundesliga e sarà chiamata a rimonta anche in Champions League contro la Lazio. È una stagione piuttosto complicata anche per l’ex Juventus de Ligt. Il difensore olandese è uscito dai titolari ed anche all’Olimpico si è seduto in panchina per fare spazio a Kim e Upamecano.

Il suo ingresso in campo è arrivato solo a causa dell’espulsione del centrale francese. Nell’ultimo periodo si è già parlato di possibile addio al club tedesco al termine della stagione: tra le ipotesi circolate c’è anche quella di un eventuale ritorno in Serie A.

De Ligt possibile ritorno in Serie A: scelto il Milan

È stato proprio il difensore olandese classe 1999 a stravincere il sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🔥 E’ crisi nera per il #BayernMonaco. In estate c’è il serio rischio di una vera e propria rivoluzione! 🤔Quale giocatore dei tedeschi sarebbe il colpo ideale per le big italiane❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 15, 2024

È crisi nera per il Bayern ed in estate c’è il serio rischio di una vera e propria rivoluzione. Fra gli utenti che hanno partecipato al nostro sondaggio, il 50% ha scelto il colpo de Ligt-Milan. ‘Tradimento’ alla Juve con destinazione Milano per l’ex capitano dell’Ajax. Seguono Goretzka-Juve (23,5%) e Mazraoui-Inter (14,7%). Infine, non ‘scalda’ l’ipotesi Upamecano-Napoli (11,8%).