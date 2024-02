“Conte e Osimhen per vincere la Champions”, annuncio pazzesco in diretta

Il futuro di Antonio Conte potrebbe prendere una piega imprevista e formare una accoppiata micidiale con Victor Osimhen: occhio alla pista a sorpresa

E’ pronto per tornare in panchina, Antonio Conte. Lo ha ormai dichiarato anche in prima persona, l’attesa per rivederlo all’opera sta per finire. E c’è naturalmente grande curiosità per scoprire quale sarà la sua prossima squadra.

Come noto, il tecnico pugliese è nel mirino di diversi club italiani. Ci ha provato il Napoli, ma sembra ormai tagliato fuori. Ci sta pensando sempre più seriamente il Milan. E non è da escludere, come sempre, la suggestione di un ritorno alla Juventus. Ma potrebbe esserci per lui una pista inattesa, che potrebbe vederlo protagonista. Insieme a un altro pezzo da novanta del mercato come Victor Osimhen.

“Conte con Osimhen lì vince la Champions”: Ravanelli ne è sicuro

Il parere di Fabrizio Ravanelli, apprezzato commentatore, intervenuto a ‘Tv Play’ è certamente da tenere in considerazione. E per lui ci sarebbe una squadra ideale per esaltarne le caratteristiche. Così come quelle di Osimhen, che in estate sarà ambito da tutti.

Ecco dove Ravanelli vedrebbe alla grande Conte: “Al Bayern Monaco troverebbe una società e una squadra ideale. Nelle sue mani, in Baviera tornerebbero a vincere tutto in Germania. E se potesse allenare uno come Osimhen, lì vincerebbe la Champions. Potrebbe fare la storia come Trapattoni”.

Ravanelli ha poi parlato della situazione della Juventus, elogiando alcuni pregi della stagione dei bianconeri, ma anche sottolineando alcuni errori e criticità della gestione di Allegri: “Non sono per l’Allegri Out, sta facendo cose importanti nonostante le ultime tre partite. La Juve non ha una rosa attrezzata per lo scudetto sebbene molti lo dicano, fin qui hanno dato il massimo ma adesso c’è stato un evidente calo fisico. Mi aspettavo semmai più orgoglio dopo il ko con l’Inter e un approccio diverso, alla fine si è perso con un’Udinese che era davvero modesta. Allegri è andato in difficoltà anche lui sbagliando le sostituzioni, ma la Juve se va in crisi fisica può perdere davvero con chiunque”.