Barella tra Inter e Manchester City: ingaggio da oltre 35 milioni

Non solo Lautaro Martinez: Inter al lavoro anche per il futuro di un altro alfiere della rosa di Inzaghi come Nicolò Barella

L’Inter veleggia in testa alla classifica e si avvicina sempre di più allo scudetto: +7 sulla Juventus e una partita in meno rispetto ai bianconeri.

I nerazzurri domani affronteranno a San Siro il fanalino di cosa Salernitana e possono aumentare ulteriormente il vantaggio nella corsa all’obiettivo seconda stella. Parallelamente la società di Viale della Liberazione lavora alacremente sul mercato, assicurandosi a parametro zero i cartellini di Zielinski e Taremi, con quest’ultimo che svolgerà in gran segreto le visite mediche prima della firma con i nerazzurri. Il bomber iraniano e il polacco del Napoli saranno ufficialmente due giocatori dell’Inter a partire da luglio, quando a meno di colpi di scena arriverà anche il rinnovo di Nicolò Barella. Come per Lautaro Martinez, anche per il centrocampista italiano sono in stato avanzato le trattative per il prolungamento contrattuale dell’accordo attualmente in scadenza nel 2026.

L’Inter blinda Barella: rinnovo e super ingaggio

Barella è destinato quindi a rinnovare fino al 2028 o 2029, con un ingaggio che salirò fino a 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus, al quale si aggiungeranno alcuni premi legati ai risultati in Europa dell’Inter.

Marotta e Ausilio hanno intenzione di definire la trattativa con l’agente del giocatore nel mese di marzo a Madrid, approfittando del match di ritorno degli ottavi con l’Atletico Madrid. Barella a livello di ingaggio sarà quindi dietro solo a capitan Lautaro: un modo anche per blindare l’ex Cagliari dagli assalti delle big europee, tra cui figura sempre il Manchester City oltre al Liverpool. Proprio i ‘Citizens’ di Pep Guardiola a fine agosto avevano provato un approccio ufficiale, rispedito al mittente dall’Inter e dallo stesso nazionale italiano. Il club di Zhang è pronto così a rafforzare la posizione di Barella a livello contrattuale e ripartire dal classe ’97 anche per il futuro. Per strapparlo ai nerazzurri, la prossima estate, servirà davvero un’offerta fuori mercato.