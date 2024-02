Attaccante a sorpresa per il Milan: ritorna per 15 milioni

Le ultime sull’acquisto del centravanti per il Milan. Il Diavolo è pronto ad investire per regalarsi l’attaccante brasiliano: servono 15 milioni di euro

Un nuovo nome per l’attacco del Milan. Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto per migliorare la squadra di Stefano Pioli.

Il ruolo del centravanti in casa rossonera è una vera e propria incognita visti i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno di Olivier Giroud e Luka Jovic. Le prossime settimane saranno importanti per capire chi resterà tra il francese e il serbo.

Nel frattempo la società si sta muovendo con decisione osservando diversi profili e l’ultima idea porta in Brasile, dove è tornata a splendere la stellina di Yuri Alberto. Il giovane attaccante, oggi al Corinthians, secondo MasFichajes, sarebbe finito nel mirino del club rossonero, pronto a riportarlo in Europa per quindici milioni di euro. Il Milan, però, non è l’unica squadra sulle sue tracce: piace anche ai Wolves, al Siviglia e all’Atletico Mineiro, ma il Diavolo rappresenta la destinazione più gradita.

Per Alberto un eventuale approdo al Milan, si tratterebbe d un ritorno in Europa. Prima di mettersi in luce con la maglia del Corinthians, infatti, aveva giocato per lo Zenit, che lo aveva acquistato per 25 milioni nel gennaio 2022. Ora potrebbe dunque tornare nel ‘Vecchio Continente’ per una seconda possibilità da non fallire

Milan, caccia all’attaccante: il punto della situazione

Il 2024 sarà l’anno del centravanti per il Milan. I rossoneri non possono più rimandare l’acquisto del giovane bomber e Moncada e Furlani sono pronti ad investire 40-50 milioni di euro.

In cima alla lista dei desideri – non è ormai più un segreto – c’è il nome di Zirkzee, che ha stregato tutti con la maglia del Bologna, ma l’attaccante olandese piace parecchio anche in Inghilterra, dove sono pronti a soddisfare le richieste dei rossoblu. Attenzione così ad altri nomi: da Sesko del Lipsia, mai sparito dai rada di Moncada, a Gimenez del Feyenoord, che non smette di segnare. Non va dimenticato infine Jonathan David, che con il contratto in scadenza nel 2025 rappresenta un’opportunità per il Diavolo.