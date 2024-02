Zeman, nuovo periodo di ricovero: niente Vis Pesaro-Pescara

Il tecnico boemo non potrà allenare il Pescara domenica sera contro la Vis Pesaro: dovrà osservare un nuovo periodo di ricovero

Zdenek Zeman non sarà in panchina a guidare il Pescara nella partita di domenica sera contro la Vis Pesaro, in programma alle ore 20.45.

Il tecnico boemo – come si legge sul sito ufficiale del club abruzzese – dovrà sottoporsi a un nuovo periodo di ricovero per ulteriori accertamenti, a seguito di una visita di controllo avvenuta questo pomeriggio presso la Clinica Pierangeli di Pescara. Il Dr. Stefano Guarracini ha fissato il periodo di degenza a partire dalla giornata di sabato 17 febbraio. Lo scorso dicembre Zeman è stato ricoverato presso la stessa clinica dopo un lieve attacco ischemico transitorio.