Sarri esulta e avverte la Lazio: “C’è rammarico, in Germania sarà un inferno”

Le dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine del match dell’Olimpico degli ottavi di finale di Champions League tra la sua Lazio e il Bayern Monaco

La Lazio di Maurizio Sarri può davvero sognare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La sua squadra ha battuto il Bayern Monaco grazie ad un rigore trasformato da Ciro Immobile e adesso ha un vantaggio non indifferente.

Il tecnico dei biancocelesti non può che essere soddisfatto della prova dei suoi uomini: “E’ stata una vittoria dell’applicazione e della sofferenza – afferma Sarri ai microfoni di Prime -. Il risultato poteva essere più rotondo. Lo spirito della squadra mi è piaciuto tanto, ci siamo mossi come un cervello solo, ma ci rimane un pizzico di rammarico perché negli ultimi venti minuti si doveva cercare un risultato più importante”.

Lazio-Bayern Monaco, Sarri: “Sono impressionanti”

Il Bayern Monaco è in crisi, ma è sempre una delle squadre più forti al mondo. Dopo la vittoria interna, la testa di Maurizio Sarri va chiaramente alla sfida di ritorno:

“Viste le loro qualità abbiamo deciso di abbassare la nostra linea di pressione – conclude il mister -. Tuchel ha vinto molto più di me e sa cosa fare, non devo dargli dei suggerimento. Sono una squadra forte, ho visto un parco giocatori impressionanti. Prendiamoci la vittoria con la consapevolezza che in Germania sarà un inferno“.