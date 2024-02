Penalizzazione e blocco del mercato: la decisione è arrivata

Sono mesi difficili quelli che ha vissuto l’Everton, finito nell’occhio del ciclone in Premier League con annessa penalizzazione. Il caso non si è ancora placato e spunta un altro annuncio

L’annata 2023/24 dell’Everton è stata fin qui da dimenticare. Al netto delle difficoltà in campionato a pesare sulla stagione dei Toffees è soprattutto la penalizzazione inflitta al club nei mesi scorsi per la violazione delle norme relative al Fair Play Finanziario.

L’Everton ha infatti sul groppone una penalizzazione di ben 10 punti in classifica che sta condizionando la squadra che al momento è terzultima con 19 punti e dunque in piena zona retrocessione. Un’annata quindi condizionata negli sforzi e negli obiettivi proprio dalle note vicende extracampo che stanno costringendo la compagine di Liverpool a lottare nelle zone basse della Premier a dispetto della metà classifica tranquilla in cui potrebbe trovarsi al momento.

A novembre 2023 è arrivata la detrazione di punti per l’Everton, fermo restando che la vicenda non è ancora del tutto finita. A tal proposito ha voluto dire la sua anche Keith Wyness che ha ricoperto in passato proprio il ruolo di CEO a Goodison Park tra il 2004 e il 2009.

Dalla penalizzazione al divieto dei trasferimenti: annuncio sull’Everton

Intervenuto al podcast ‘Inside Track’ di ‘Football Insider, Wyness ha ammesso che una sanzione pecuniaria sarebbe un risultato più sensato qualora la detrazione venisse annullata.

Pochi giorni al verdetto sulla questione, che potrebbe anche andare a restituire i 10 punti tolti all’Everton che si ritroverebbe a fare diversi balzi in classifica. Al netto di ipotesi e speculazione l’ex CEO al podcast ha ammesso: “Da quello che so, penso che un divieto dei trasferimenti sia ciò che l’Everton preferirebbe, se la detrazione dei punti venisse rimossa. Ma la sanzione deve essere adeguata al crimine”.

Infine ha concluso: “Si trattava di una questione finanziaria, quindi penso che una multa dovrebbe davvero essere la soluzione se l’appello avesse successo”. Al netto di nuove decisioni intanto l’Everton lotta sul campo e spera nella rimozione della penalizzazione.