Nuovo allenatore Juventus, colpo di scena: l’indizio prende quota

L’ultima sconfitta rimediata contro l’Udinese sta alimentando non pochi dubbi attorno al futuro di Max Allegri. Le cifre parlano chiaro

Archiviato il KO dell’Allianz Stadium contro l’Udinese, la Juventus si è rimessa a lavoro per preparare la gara del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Alla luce del solo punto conquistato nelle ultime tre uscite stagionali, quella contro i gialloblu ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio spartiacque per il cammino di Vlahovic e compagni.

Con le velleità di ritornare in corsa per il sogno Scudetto ormai ridotte al lumicino, i bianconeri vogliono provare a blindare il quarto posto. Da sempre posta come il vero obiettivo stagionale, la qualificazione per un posto in Champions League potrebbe essere la discriminante per il futuro di Allegri. Rispetto a quanto fatto filtrare nelle scorse settimane, però, il tecnico livornese non ha ancora sciolto le riserve. Allo stato attuale della situazione la Juve non sta ragionando in vista di una separazione con Allegri. Tuttavia, nel caso in cui si ponessero le premesse per il clamoroso ribaltone la “Vecchia Signora” non potrà farsi trovare impreparata. Uno dei nomi più credibili in orbita Juve resta quello di Thiago Motta. Protagonista di una stagione da urlo sulla panchina del Bologna, in lotta per un piazzamento tra le prime quattro, l’ex centrocampista dell’Inter piace da tempo a Giuntoli.

Calciomercato Juventus, da Conte a Thiago Motta: le quote per il dopo Allegri

Sebbene non sia stata ancora presa una decisione definitiva a riguardo, è inevitabile che il rebus concernente la panchina bianconera sia ritornato prepotentemente in auge. A tal proposito occhio alle quote fornite dai betting analyst di Goldbet.

Secondo il noto sito di scommesse, infatti, la candidatura più calda anche in vista della prossima stagione porta al nome di Max Allegri. La permanenza del tecnico livornese nella stagione 2024/25 è infatti bancata 1.40 volte la posta. Al secondo posto, un po’ inaspettatamente, si inserisce Antonio Conte. Accostato in tempi non sospetti soprattutto al Milan, l’ex Tottenham si è detto pronto a ripartire con nuove motivazioni. Sebbene non si segnalino aperture degne di nota sponda Juve, i bookmaker continuano a caldeggiare l’eventuale Conte back, quotandolo 3 volte la posta. Occupa invece il gradino più basso del podio Thiago Motta (6.00). Molto più alte le opzioni Xabi Alonso e De Zerbi, “in lavagna” a quota 8.