“Max non ci crede”: svelato il futuro di Allegri e tre acquisti per la Juve

Momento difficile per Massimiliano Allegri con la sua Juventus. Due sconfitte nelle ultime tre partite di campionato, tra cui lo scontro diretto di San Siro contro l’Inter.

Il sogno scudetto è adesso lontanissimo, con la capolista di Inzaghi balzata a +7 in classifica con una partita ancora da recuperare. La Juve deve blindare il posto in Champions e l’ambiente bianconero si interroga sul futuro del mister livornese, che ha un contratto fino al giugno 2025. Giovanni Galeone, mentore di Allegri, non sembra comunque avere dubbi sul matrimonio tra la ‘Vecchia Signora’ e il tecnico: “Penso che Max voglia restare alla Juventus, ha ancora un anno di contratto ed è contento dei giovani che sta allenando e facendo crescere. Se va in Champions e in Champions ci andrà, è giusto che Max resti a Torino. La società ha riconosciuto anche il suo valore nei momenti difficili”, spiega Galeone alla ‘Gazzetta dello Sport’.

Sulla corsa scudetto, Galeone è categorico: “Non ci credo io e non ci crede Max. Ma è così dall’inizio, non a caso Allegri ha sempre parlato di ritorno in Champions League come obiettivo per la Juventus e di Inter favorita per lo scudetto. Lo scontro diretto di Milano ha fatto capire anche ai bianconeri che la differenza con l’Inter è ancora troppa”.

Galeone consiglia poi Allegri era Juve sul mercato in vista della prossima estate: “Max ha bisogno di almeno tre rinforzi per arrivare al livello dei nerazzurri. Un difensore importante, un centrocampista di livello e uno davanti se dovesse andare via Chiesa. E poi il prossimo anno mi immagino che avrà anche più spazio Yildiz, che è davvero un bel talento”. Galeone prosegue: “La scorsa estate avrei puntato su Berardi. Adesso, invece, il mio preferito è Madueke del Chelsea: a Max parlo di questo 2002 da tempo, ma non so se sia fattibile per la Juventus. Infine l’obiettivo Samardzic: “Tecnicamente è molto bravo, ha un sinistro velenoso. Non so però se sia pronto per la Juventus, deve ancora trovare continuità”.