“Lukaku non è un top player”: arriva la sentenza in diretta

Arriva la sentenza su Lukaku dopo la prestazione, non proprio brillante, del centravanti belga nel match contro l’Inter

Nell’ultima giornata di campionato abbiamo assistito allo scontro diretto tra Roma e Inter: un match bello con i giallorossi capaci, specialmente nel primo tempo, dii mettere in grande difficoltà i nerazzurri. Alla fine hanno vinto i ragazzi di Inzaghi e per i padroni di casa il rimpianto di non aver sfruttato un paio di occasioni con Lukaku.

Il belga, nella ripresa, ha avuto la possibilità di fare tre a tre in due circostanze: la prima quando, lanciato da Pellegrini, si è fatto ipnotizzare da Sommer mentre nel secondo caso non è riuscito ad indirizzare nel miglior modo il suo colpo di testa. Partita che ha riproposto il tema di Lukaku decisivo nelle grandi partite: sul centravanti belga ha voluto dire la sua Sebastian Frey.

L’ex portiere, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato: “Lukaku è un grande centravanti ma non un top player” queste le parole di Frey che poi ha continuato: “Sta facendo un buon campionato ma contro l’Inter è andato in difficoltà sia all’andata sia al ritorno”. I giallorossi hanno assolutamente bisogno del belga per vivere una seconda parte di stagione da protagonisti in campionato e in Europa League.

Sebastian Frey ha voluto parlare anche di Kane e Immobile che si sfideranno negli ottavi di Champions League. Queste le parole dell’ex portiere: “Ho grande rispetto per Immobile, per quello che sta facendo ma preferisco Kane, è un centravanti più completo”. Lazio-Bayern sarà una grande partita e, visto anche il momento dei bavaresi, sembra meno scontata del previsto. I tedeschi partono sicuramente favoriti ma i ragazzi di Sarri possono dire la loro soprattutto con un Ciro Immobile nella sua miglior versione.

Proprio sul discorso qualificazione Frey ha sottolineato: “30% di possibilità per la Lazio, il Bayern vuole riscattare il 3-0 con il Leverkusen”. Mai come quest’anno la Bundesliga potrebbe avere un diverso epilogo rispetto agli ultimi anni.

Frey su Giroud: “Deve rinnovare con il Milan”

Un altro grande centravanti del calcio italiano è, senza ombra di dubbio, Giroud: il francese è un punto di riferimento per il Milan e vuole trascinare la sua squadra in Europa League. Il classe 1986 ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno ma per Frey non ci sono dubbi: “Deve rinnovare con il Milan, se lo merita e i numeri sono dalla sua parte”.

L’ex portiere francese ha poi sottolineato: “Con la cura del fisico che ha può giocare altri due anni a questi livelli”. Al termine della stagione scopriremo il futuro di Giroud, uno dei centravanti più forti del massimo campionato italiano.