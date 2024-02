Lazio-Bayern Monaco, tegola Sarri nel riscaldamento: cambio obbligato

La Lazio deve fare a meno di un altro titolare a pochissimi minuti dal fischio d’inizio: il centrocampista si è fermato nel riscaldamento

Rovella e Zaccagni non sono le uniche assenze di enorme peso nella Lazio contro un gigante come il Bayern Monaco. La Lazio si prepara ad affrontare i bavaresi con una defezione dell’ultima ora: si tratta di Matias Vecino. L’uruguaiano in questi giorni ha dovuto fare i conti con un problema muscolare che lo ha fatto allenare con fatica e un po’ di dolore, tanto che la sua presenza era in dubbio fino alla fine.

Sarri lo aveva spiegato in conferenza stampa, anche se poi nella rifinitura del pomeriggio l’ex Inter era sceso in campo – con qualche minuto di ritardo – per poi svolgere l’allenamento. Stasera il tecnico lo ha inserito addirittura nell’11 titolare come in tutte le altre partite di Champions League, ma alla fine ha dovuto rinunciarci lo stesso. Vecino ha sentito il riacutizzarsi dei fastidi muscolari ed è stato costretto a fermarsi. Al suo posto Sarri ha lanciato Danilo Cataldi, unico regista rimasto in rosa.