Lazio-Bayern Monaco, striscione dei tifosi tedeschi per… Feyenoord-Roma

All’Olimpico il messaggio nel settore ospiti dei tifosi del Bayern Monaco in riferimento al match tra Feyenoord e Roma

Lazio-Bayern Monaco è uno dei match più attesi a Roma negli ultimi anni, un ottavo di finale di Champions League che suona anche un po’ come una occasione di rivincita tre anni dopo il dominio tedesco all’Olimpico.

Sono giorni di sfide sentitissime nella capitale, con la squadra di De Rossi che invece domani sera affronterà in trasferta il Feyenoord a Rotterdam. Un binario che corre tra le due partite, ma anche tra le due tifoserie per lo striscione apparso addirittura nel settore ospiti dell’Olimpico occupato dai sostenitori del Bayern. “Roma o Rotterdam, fa…lo le autorità autocratiche. No ai tifosi in trasferta, nessuno spazio per il calcio”, il messaggio nello spicchio degli oltre 5mila bavarei. Il riferimento è al divieto di trasferta imposto a entrambe le tifoserie di Roma e Feyenoord per il playoff di Europa League dopo i precedenti degli scorsi anni con disordini nella capitale (soprattutto) e in Olanda.