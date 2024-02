Lazio-Bayern Monaco, pazienza finita e reazione lampo: “Esonero”

La prima mezz’ora di Lazio-Bayern Monaco è volata via senza particolari scossoni. Intanto, la prima sentenza è già arrivata. Ecco cosa sta succedendo

Terminato il primo terzo di gara all’Olimpico. Nonostante i pronostici della vigilia, almeno fino a questo momento, il match tra Lazio e Bayern Monaco non si sta facendo apprezzare per la mole di occasioni create dalle due squadre. Tutt’altro.

Dopo un approccio alla gara veemente, infatti, i bavaresi hanno perso molto in termini di compattezza e precisione, non riuscendo a creare molte trame di gioco. Alla chance avuta da Musiala con un piattone terminato largo da buona posizione ha risposto dopo circa 20 minuti una conclusione alta di Luis Alberto. Nonostante Muller e compagni siano sostanzialmente padroni dei ritmi di gioco, per adesso non sono riusciti ad imprimere una sterzata veemente alla gara. Nella scia delle critiche piovute su Tuchel negli ultimi giorni, dunque, i tifosi del Bayern non hanno quindi perso tempo per criticare aspramente le mosse del proprio allenatore. Reo di non essere stato in grado di dare equilibrio e un gioco alla sua squadra, Tuchel è finito nuovamente nel mirino della critica dei tifosi del Bayern, alcuni dei quali ne stanno caldeggiando l’esonero. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Tuchel will be out of a job if they do that — Nkunz’ Emnyama (@SibuKubeka) February 14, 2024

It’ll be much better to push Tuchel out of the club and get a better “SOUND” coach — Z K (@havoc_2788) February 14, 2024

Thomas Tuchel has world class players at his disposal but he’s so flunking this team out

Outclassed by Alonso over the weekend — Leeroy🇮🇹 (@leeroyivry) February 14, 2024

De Ligt en banca y Upamecano titular, claro que si, #TuchelOut — Dc14 (@DCA1486) February 14, 2024

Tuchel v Sarri. Two managers sacked by Chelsea. Not that they’re exactly in an exclusive club. — Danny (@dlmjnk) February 14, 2024