Lazio-Bayern, Immobile insaziabile: “Enorme soddisfazione, ma dovevamo farlo meglio”

Lazio-Bayern Monaco, le parole di Ciro Immobile ai microfoni di Amazon Prime Video nel post partita della sfida di Champions League

Match winner della sfida di Champions contro il Bayern Monaco, Ciro Immobile ha trascinato la Lazio al successo contro i bavaresi con una rete molto importante su rigore. Intervistato ai microfoni di Amazon Prime Video, l’attaccante biancoceleste ha analizzato la prova della squadra, esternando anche un rammarico. Di seguito le parole di Immobile:

“Abbiamo preparato questa partita per poter dire la nostra. Se avessimo avuto anche solo il 10 per cento di possibilità, ero convinto già da ieri che la squadra avrebbe dato tutto e si è visto. Avevo detto di regalare una bella serata per la nostra gente e credo che ci siamo riusciti”.

Sulle occasioni non concretizzate dalla Lazio: “Prima e dopo il gol abbiamo avuto buone occasioni; dovevamo essere più bravi a sfruttarle in vista della partita di ritorno ma nel complesso va bene. Giocare queste partite ti dà enormi soddisfazioni professionali, emozionali. Poter giocarli insieme alla squadra e condividere questi momenti con i tifosi è ciò che abbiamo sempre desiderato. Dobbiamo portare lo stesso entusiasmo anche in campionato”.