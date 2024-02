Lazio-Bayern, doppio ko per Sarri: si arrendono e chiedono il cambio

La Lazio perde un altro titolare dopo il forfait di Vecino nel riscaldamento: prova a restare in campo, poi deve rinunciare

Non solo Matias Vecino. Nel riscaldamento la Lazio ha dovuto rinunciare a Matias Vecino che si è fermato per una noia muscolare che si è trascinato negli ultimi giorni. Ma non è la sola tegola che Maurizio Sarri ha dovuto affrontare, visto che nella ripresa sono finiti ko altri due titolari della serata.

Intorno al 58′ si è infatti arreso Elseid Hysaj, protagonista di un’ottima partita fino ad ora. Un guaio muscolare che mette in difficoltà i biancocelesti, costretti a far entrare Lazzari che ha caratteristiche decisamente più offensive rispetto all’albanese. L’ex Napoli si era già fermato qualche minuto prima, si è fatto medicare ma ha provato a restare in campo stringendo i denti. Dopo l’ennesimo scatto di ottimo livello, Hysaj si è dovuto fermare definitivamente chiedendo il cambio. Per lui una botta alla caviglia destra che evidentemente non gli permetteva di continuare questa partita. Stessa sorte anche per Mario Gila a 10 minuti dalla fine. Al suo posto Patric.