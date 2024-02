Inter, nuovo acquisto: Marotta non si ferma e paga la clausola

Nuovo colpo dall’Argentina. I nerazzurri guardano in Sudamerica per migliorare la propria squadra: servono 15 milioni per portarlo in Italia

L’Inter di Simone Inzaghi continua a vincere e convincere, ma Beppe Marotta non si ferma e ha voglia di rafforzare ancora di più la propria squadra.

I nerazzurri sono così il club che si sta muovendo con maggior forza in questi giorni, dimostrando di pensare già al futuro. I vice campioni d’Europa, d’altronde, hanno di fatto messo le mani su Taremi e Zielinski, entrambi a parametro zero, che a giugno lasceranno i rispettivi club, il Porto e il Napoli, ma non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Marotta vuole costruire una squadra col giusto mix tra giocatori pronti fin da subito e giovani. L’Inter guarda dunque in Argentina per scovare i profili idonei e l’ultima idea porta a Buenos Aires e più precisamente al Boca Juniors. Secondo quanto riportato da ‘El Crack Deportivo’, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Jabes Saralegui.

Calciomercato Inter, colpo da Boca Juniors: 15 milioni per il centrocampista

Si tratta di un calciatore nato a General Ramirez il 12 aprile del 2003, che nel Boca si sta mettendo in mostra come centrocampista centrale.

Nella stagione, appena iniziata, Saralegui ha collezionato tre presenze in Copa de La Liga, non più di qualche spezzone di gara contro il Sarmiento Junin, il Tigre e il Defensa. La sua valutazione è già importante e serve pagare la clausola rescissoria da 15 milioni di dollari (quasi 14 milioni di euro) per portarlo a Milano.

Il calciatore potrebbe essere dunque la prossima stellina del Boa Juniors a lasciare l’Argentina, dopo che a gennaio si è detto addio a Valentin Barco, approdato in Premier League per indossare la maglia del Brighton di Roberto De Zerbi.